Освобожденный под залог харьковский сепаратист пытался бежать в РФ

Дергачевский районный суд Харьковской области отправил под административный арест на трое суток сепаратиста Егора Логвинова, который пытался убежать в РФ после освобождения из СИЗО под залог в 206,7 тыс. грн.

Об этом рассказал начальник пресс-службы Харьковского пограничого отряда майор Александр Трохимец, передает Укринформ.

"Егор Логвинов арестован на трое суток за попытку незаконного пересечения российско-украинской границы. Он будет содержаться в СИЗО", - отметил Трохимец.

По его словам, после трех суток его передадут сотрудникам СБУ.

12 октября Киевский райсуд Харькова оставил под стражей Егора Логвинова и сепаратиста Спартака Головачева с возможностью внесения залога для кажого в 206,7 тыс. грн.

13 октября Спартак Головачев вышел под внесенный за него залог.

31 октября около 17.00 под залог вышел и Егор Логвинов, а уже в 21.00 его задержали пограничники и сотрудники СБУ на украинско-российской границе. При себе он имел только справку об освобождении, сопротивления при задержании не оказывал. Он был передан правоохранителям Дергачевского райотдела.

Как сказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, 47-летнему Логвинову объявлено подозрение по ст. 109, предусматривающей ответственность за действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя, захват государственной власти.

8 апреля 2014 спецподразделения милиции, включая винницкий "Ягуар", освободили здание Харьковской ОГА, захваченное 6 апреля сепаратистами. На месте задержали более 60-ти человек, включая лидеров захвата, в том числе, - Егора Логвинова. Он пробыл в Харьковском СИЗО более двух лет.