Журналисты требуют прекратить саботаж реформы общественного вещания

Журналисты, медиа-эксперты и народные депутаты обратились к президенту, Кабмину и Верховной Раде с требованием не срывать реформу общественного вещания.

Текст обращения опубликовало Hromadske.ua

"В связи с заявлением об увольнении генерального директора НТКУ Зураба Аласании мы, журналисты, народные депутаты и медиа-эксперты обсудили ситуацию вокруг реформы общественного вещания. Мы считаем, что отсутствие надлежащей и своевременной реакции на проблемы, которые возникали и продолжают возникать в процессе реформирования государственных вещателей в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины могут привести к срыву реформы", - говорится в обращении.

Авторы обращения объединились в коалицию "За общественное вещание" и требуют:

1. Прекратить саботаж реформы общественного вещания в Украине.

2. Обеспечить в 2017 и последующих годах полноценное финансирование общественного вещателя в объеме гарантированном законом. Проведение Евровидения не должно финансироваться за счет урезания средств, предусмотренных для функционирования НСТУ.

3. От Кабинета Министров Украины обеспечить внесение изменений в акты правительства и акты министерств, необходимых для завершения преобразования и дальнейшего функционирования ПАО НСТУ, утвердить доработанный и согласованный с общественностью Устав НСТУ до 31 декабря 2016 года.

4. От Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики рассмотреть ситуацию по проблемам общественного вещания и обеспечить контроль по принятию устава НСТУ.

5. От Фонда государственного имущества Украины - провести оценку имущества Национальной телекомпании Украины и ее филиалов до 30 ноября 2016 года.

6. От Кабинета Министров и Госкомтелерадио согласовать кандидатуру и.о. гендиректора с Наблюдательным Советом НСТУ.

7. Гарантировать независимую редакционную политику, в частности, в освещении антикоррупционных тем, реформ и общественно важных событий.

8. Не допустить свертывания сотрудничества со всеми расследовательскими программами, которые выходят на "UA: Первый" и обеспечить невмешательство в их редакционную политику.

9. От Кабинета Министров предусмотреть временный порядок финансирования ПАО НСТУ в первом квартале 2017 года.

10. От Кабинета Министров и Госкомтелерадио требуем не рассматривать заявление об увольнении генерального директора НТКУ Зураба Аласании, прежде не заслушав информацию Аласании по проблемам внедрения реформы общественного вещания.

"Коалиция является открытой общественной инициативой. Мы обращаемся к нашим коллегам с призывом поддержать требования и стать на защиту реформы", - говорится в обращении.

"Напомним, что создание общественного вещания было одним из главных требований гражданского общества во время Революции достоинства и является ключевым пунктом международных обязательств Украины. Призываем все органы власти, так или иначе причастные к созданию общественного вещания довести реформу до конца", - настаивают журналисты.

Как известно, 1 ноября генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности главы НТКУ.

Аласания в комментарии УП заявил, что бюджет компании на 2017 год не даст провести ни Евровидение, ни начать работу Общественного вещания.

Издание "Телекритика" со ссылкой на источник на медиарынке, знакомый с обсуждением возможных кандидатур, сообщило, что новым гендиректором НТКУ может стать заместитель Аласании Александр Харебин.