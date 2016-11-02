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Иракская армия вошла в Мосул

Среда, 2 ноября 2016, 01:55

Подразделения иракской армии вошли в город Мосул, контролируемый боевиками террористической группировки "Исламского государства".

Об этом  сообщило агентство AFP со ссылкой на высокопоставленных иракских военных, передает DW.com.

На брифинге во вторник представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани предупредила, что, по некоторым сообщениям, утром 1 ноября джихадисты ИГ насильственно отправили в Мосул 25 тысяч жителей соседнего города Хаммам-аль-Алиль. Предположительно, террористы планируют использовать их в качестве "живого щита".

"Мы глубоко обеспокоены безопасностью этих людей, равно как и десятков тысяч других гражданских лиц, которых боевики ИГ насильственно переселили в течение последних двух недель", - подчеркнула Шамдасани.

Представитель Управления ООН по правам человека призвала стороны конфликта "предпринимать все возможные меры предосторожности, чтобы избежать и минимизировать потери среди мирных жителей".

Напомним, 17 октября иракские правительственные силы при поддержке коалиции, которую возглавляет США, начали наступление, чтобы вернуть под свой контроль город Мосул, захваченный террористической организацией "Исламское государство".

Ранее сообщалось, что по информации американского командования, с начала операции было уничтожено уже до 900 боевиков ИГИЛ.

Темы: ИракООНтерроризм
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