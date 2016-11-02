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Шойгу возмутил отказ Испании и Мальты заправлять российские корабли

Среда, 2 ноября 2016, 02:25

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возмутился, что российские корабли никто не хочет заправлять.

Об этом сообщает Euronews.

Шойгу раскритиковал позицию стран, которые, по его словам, под давлением США и НАТО не позволили российским боевым кораблям заходить для дозаправки в свои порты и счел уместным в этом контексте напомнить о терактах в европейских городах, произошедших в последние годы.

"Видимо, так наши партнеры понимают борьбу с терроризмом в Сирии. Западным коллегам пора определиться, с кем они на самом деле борются - с террористами или с Россией. Возможно, они забыли, от чьих рук погибли невинные люди в результате терактов в Бельгии, Франции, Египте, Ираке и других странах?", - заявил он.

Генсек НАТО объяснил, что Альянс обеспокоен тем, что Россия может использовать свои военные корабли для усиления ударов по сирийскому городу Алеппо.

Западные партнеры по антитеррористической коалиции неоднократно заявляли, что Россия в Сирии борется не столько против исламистов, сколько против всех противников президента Ассада.

По данным экспертов, жертвами авиаударов России в Сирии за первый год участия РФ в войне стали 3600 мирных жителей.

Темы: РосcияСирияНАТО
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