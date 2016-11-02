Аваков сообщил о начале реформы пожарной службы

Днипро стал первым городом Украины, который создает добровольческие части пожарных: уже в следующем году здесь появятся первые 3 депо нового типа с пожарными-добровольцами и минимальным количеством профессиональных работников.

Об этом рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков, передает Радио Свобода.

"Эта реформа - коренной перелом нынешней системы. Она предусматривает участие добровольцев-пожарных, как во всем мире. Также это весомая передача части функций местной власти", - отметил Аваков.

По его данным, реформа пожарной службы - комплексная, одна из ключевых задач новации - "сломать негативный стереотип пожарного инспектора".

В то же время в городском совете Днипра сообщили, что уже создали специальную рабочую группу для подготовки введения новации, уже записываются желающие вступить в будущие добровольные пожарные бригады.

По данным мэрии, в городском бюджете 2017 года запланируют средства на реформу пожарной службы, а вскоре пожарные Днипра получат новую форму, которую шьют по австрийскому образцу.

Ранее Аваков заявил, что готовит реформу пожарно-спасательной службы и ликвидацию пожарной инспекции.