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В Transparency International рассказали об онлайн-системе DoZorro

Среда, 2 ноября 2016, 05:09

Онлайн-система надзора за государственными закупками DoZorro позволяет быстро заключить контракт, отслеживать отзывы о заказчиках и поставщиках и выявить коррупционные риски.

Об этом рассказал директор программы инновационных проектов Transparency International Виктор Нестуля в эфире Громадського.

"Почему DoZorro? Во-первых это дозор. А во-вторых это доверие к системе ProZorro, потому что мы все вместе пытаемся вернуть доверие бизнеса к системе публичных закупок, и DoZorro даст нам функцинал, который выявит неэффективность или коррупционные риски и поможет нам их устранить", - отметил Нестуля.

Центральная база данных DoZorro предоставляет услуги проведения электронных торгов и коммуникаций заказчиков и поставщиков между собой, рассказал Нестуля. По его убеждению, чтобы мониторинг был эффективен, должна быть независимая, саморегулирующаяся надзорная структура, желательно саморегулирующаяся. В перспективе портал DoZorro не потребует привлечения ни общественности, ни каких-то контролирующих органов, а бизнес и поставщики смогут договариваться об эффективных условиях сотрудничества непосредственно на нем, добавил он.

"Коммуникация у нас идет неодностороння. Как поставщик может пожаловаться на какие-то неправомерные или недобросовестные действия, так и заказчик может отреагировать на это. Если поставщик не выполняет условия контракта, поставляет продукцию низкого качества или задерживает отправку документов. Здесь есть абсолютно все тендеры", - сказал Нестуля.

По его словам, на сегодняшний день система DoZorro регистрирует 2,5 тысячи закупок на день.

"За год это будет огромное количество торгов, которые вряд ли вручную кто-то сможет проверить. И именно поэтому нужны структурированные данные для того, чтобы их можно было анализировать. И собственно данные об отзывах из системы DoZorro также будут использоваться для того, чтобы потенциально отслеживать какие-то неэффективные или потенциально коррумпированные тендеры", - подчеркнул Нестуля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: госзакупки
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