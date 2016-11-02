ФБР опубликовало документы относительно Билла Клинтона

ФБР опубликовало 129 страниц документов, имеющих отношение к расследованию обстоятельств противоречивого решения президента США Билла Клинтона помиловать финансиста и спонсора Демократической партии Марка Рича в 2001 году.

Об этом пишет BBC.

Расследование завершилось в 2005 году. При этом документы опубликованы в момент, когда до выборов президента США, в которых жена Билла Клинтона Хиллари участвует в качестве кандидата от Демократической партии, осталась неделя.

ФБР объяснила публикацию документов просьбами, которые неоднократно поступали в бюро.

Ранее глава ФБР Джеймс Коми объявил, что его ведомство обнаружило новые электронные письма, которые могут иметь отношение к использованию Хиллари Клинтон личного почтового сервера для служебной переписки в бытность ее госсекретарем США.

В ответ Хиллари Клинтон заявила, что уверена в своей правоте. По ее мнению, изучение новой порции электронных писем, которые обнаружило ФБР, не приведет к возбуждению против нее уголовного дела.

Клинтон также осудила решение главы ФБР сообщить публике о возобновлении расследования истории с электронными письмами, не установив, являются ли новые улики в деле против нее сколь-либо значимыми. Это решение она назвала странным.

Подобная активность ФБР в преддверии выборов вызвала гнев и среди других демократов. Глава фракции демократов в сенате Гарри Рид обвинил руководителя ФБР Джеймса Коми в нарушении закона и потребовал опубликовать данные о связях кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с Кремлем.