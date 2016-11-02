Боевики обстреляли села на Луганщине
Среда, 2 ноября 2016, 09:41
Боевики обстреляли села Новоайдарского и Попаснянского районов Луганщины.
Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.
Так, днем с использованием СПГ (станкового противотанкового гранатомета) и 152-мм орудия боевики били в направлении сел Лопаскино и Крымское Новоайдарского района.
После полуночи из стрелкового оружия обстреливались позиции ВСУ вблизи села Новоалександровка Попаснянского района.
"Воины сил АТО на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали. К счастью, раненых и погибших нет", - говорится в сообщении.
Как сообщал штаб, в течение прошлых суток боевики 37 раз открывали огонь по позициям украинских сил на всех направлениях, в том числе возле Станицы Луганской.
Украинская правда