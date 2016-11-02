Семенченко попросил НАЗК проверить его
Среда, 2 ноября 2016, 11:31
Народный депутат Семен Семенченко (фракция "Самопомич") обратился в Национальное агентство по предотвращению коррупции с просьбой проверить его декларацию и способ жизни.
Об этом он сообщил, выступая в Раде.
"Сегодня я подал на себя самого в НАЗК заявление о том, чтобы проверили мои доходы и мой образ жизни. Не потому, что мне есть что скрывать, а потому, что я не хочу иметь что-то общее с тем паноптикумом, который происходит", - сказал Семенченко.
Он призвал других политиков также обратиться к НАЗК с соответствующей просьбой.
Ранее коллега Семенченко по фракции Егор Соболев обратился с таким призывом к Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и другим политикам.
Татьяна Кусок, УП