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Парубий хочет забрать ползарплаты не только у нардепов-прогульщиков

Среда, 2 ноября 2016, 13:37

Спикер парламента Андрей Парубий обещает как можно скорее поставить на голосование законопроект о штрафах за прогулы нардепов, а также за неголосование.

Об этом он сказал во время заседания Верховной Рады в ответ на выступление народного депутата Виктории Пташник (межфракционное объединение "Еврооптимисты").

Пташник отметила, что во вторник "Еврооптимисты" зарегистрировали законопроект, которым предлагается наказывать депутатов, которые не ходят на заседания парламента или же присутствуют в Раде, но не голосуют.

"Ведь мы хотим ввести ответственность народных депутатов за то, что они не ходят на заседания Верховной Рады, на заседания комитетов, из-за чего нет кворума, не голосуют, находясь в сессионном зале, даже не выбирают опцию "Против, за, воздержался", - пояснила Пташник.

По ее словам, предлагается за пропуск заседаний снимать не менее 50% заработной платы.

Спикер Парубий поддержал эту инициативу.

"Полностью поддерживаю. Более того, это я дал поручение аппарату разработать этот законопроект. Я сделаю все возможное, чтобы этот законопроект, как только он пройдет комитет, оказался на рассмотрении", - сказал он.

Парубий подчеркнул, что речь идет не только о лишении части зарплаты, но и также о наложении штрафов на депутатов, которые прогуливают или же не голосуют.

"Я уверен, что мы проголосуем, чтобы не только снималась часть зарплаты, но и будут штрафные санкции за то, что депутата нет в сессионном зале и за то, что он не голосует", - сказал он.

Татьяна Кусок, УП

Темы: ПарубийВерховная Рада
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