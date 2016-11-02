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В НАПК говорят, что на проверку деклараций уйдут месяцы, но не годы

Среда, 2 ноября 2016, 13:39

Проверка электронных деклараций займет длительное время, но не будет длиться "годами".

Об этом в среду на пресс-конференции заявила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

"Закон не устанавливает сроки для проверки деклараций, однако растяжение на много лет – в этом не заинтересованы ни Национальное агентство, ни другой орган", – сказала она.

"Однако процедуры, связанные с проверкой деклараций – это не процедуры месяца. Это может занять определенный период времени, но это не годы, поверьте мне", – добавила она.

По словам Корчак, эта работа еще не началась. Она заверила, что все декларации обязательно будут проверены.

Она также рассказала, что пока НАПК не имеет достаточного государственного финансирования, а часть работников работает на своих компьютерах. Корчак выразила надежду, что бюджет следующего года будет предусматривать достаточное количество средств для агентства и обеспечит его нормальную работу.

Олег Шанковский, УП

Темы: декларацииНАПК
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