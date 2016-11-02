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"Белавиа" хочет, чтобы Киев заплатил компенсацию за возврат самолета

Среда, 2 ноября 2016, 13:40

Авиакомпания "Белавиа" рассчитывает, что Украина в ближайшее время возместит затраты за возврат борта в "Жуляны".

Об этом заявил журналистам генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров, передает в среду белорусское государственное агентство БЕЛТА.

"Мы работаем с украинскими коллегами, чтобы определиться с возмещением затрат. В ближайшее время этот вопрос будет закрыт", – сказал гендиректор авиакомпании.

По словам Гусарова, "украинская сторона согласна выплатить компенсацию, вопрос только в ее размере".

"Мы начали считать сумму, сейчас идет процесс переговоров: какие-то затраты они берут на себя, то есть не выставляют нам счет. Когда это будет окончательно определено, будет сформирована стоимость ущерба. Но могу сказать, что это небольшая сумма", – подчеркнул он.

Гендиректор авиакомпании считает, что произошедшая 21 октября ситуация с возвратом борта "Белавиа" в аэропорт Жуляны "совершенно не укладывается в рамки международного авиационного права".

В тоже время в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси пришли к выводу, что экипаж "Белавиа" в ситуации с возвратом борта в Жуляны действовал правильно.

Как известно, 21 октября самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны".

По данным авиакампании "Белавиа", белорусскому экипажу было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будет поднята военная авиация.

В Службе безопасности Украины подчеркнули, что во время переговоров киевского диспетчера с пилотом самолета "Белавиа", очевидно, сработал человеческий фактор, так как заявление об истребителях не было указанием от СБУ.

После посадки с борта воздушного судна правоохранительными органами Украины был снят один пассажир, являющийся гражданином Армении.

22 октября МИД Беларуси вручил ноту временному поверенному в делах Украины в Беларуси Валерий Джигуну за инцидент с самолетом авиакомпании "Белавиа".

 

Темы: Беларусьавиа
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