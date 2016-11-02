Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Добкин о брате: В Раде от одного воздуха можно опьянеть

Среда, 2 ноября 2016, 14:32
Михаил Добкин

Народный депутат от "Опоблока" Михаил Добкин прокомментировал скандальное видео со своим братом в Раде.

Так, в эфире 112 канала Добкин заявил, что его брат не имел намерения покупать тур за 135 тысяч евро.

По словам Михаила Добкина, его брат попросил турагента подобрать ему тур. "То, что было опубликовано, это был один из вариантов, это было 5 или 6 предложение, дорогое, отдых где-то в Индийском океане. Никто его не собирался покупать. Несмотря на то, что у моего брата задекларировано немало средств, для моего брата это достаточно дорогой отдых", - сказал Добкин.

При этом он не ответил на вопрос, какой же тогда отдых выбрал его брат.

Журналист спросил Михаила Добкина о причине странного поведения его брата: "Обрадовался недорогому предложению или наоборот расстроился?".

Добкин ответил, что причиной этому является соответствующая атмосфера в парламенте. "Чтобы в Верховной Раде находиться в приподнятом настроении не обязательно употреблять алкоголь или другие стимуляторы. Там такая энергетика и такая обстановка, и можно встретить такие лица, что от одного этого вида и воздуха можно опьянеть", - сказал он.

Также Добкин заявил, что к его брату пристальное внимание, и оппоненты делают на этом бизнес. Он заявил, что видео с его братом смонтировано. "Это склейка, она состоит из нескольких кусков. Если поставить видеокамеру и снимать человека в течение часа-двух, то даже очень-очень спокойного и уравновешенного человека можно показать совсем другим", - заявил Добкин.

На уточняющие вопросы журналиста о том, употребляет ли Дмитрий Добкин какие-то медикаменты, Михаил Добкин ответил, что не может разглашать такой информации. "Это касается лично его. И только его желание позволит ему рассказать вам то, что могут знать только близкие люди", - отметил нардеп.

Ранее в интернете было опубликовано видео с братом Добкина в Раде. На нем Дмитрий Добкин во время заседания Верховной Рады вел переписку об отдыхе за 135 тысяч евро. После этого он спрятался за колонну, запил что-то водой и вернулся в кресло нардепа уже со странным выражением лица.

Татьяна Кусок, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Добкин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Добкин
Добкин, который фотографировался в форме и с автоматом, не служит ни в ВСУ, ни в НГУ, ни в полиции – нардеп
Как вырастают ценности: в Харькове вместо "победобесия" – красный мак
Онуфрий дал Добкину сан диакона УПЦ МП
Последние новости
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
Все новости...
Реклама: