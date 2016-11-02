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Комитет не захотел, чтобы депутаты проверяла квартиры Лещенко и Залищук

Среда, 2 ноября 2016, 15:01

Комитет по вопросам противодействия и предотвращения коррупции отклонил проект постановления о создании депутатской группы для расследования правомерности получения средств для покупки квартир Сергеем Лещенко и Светланой Залищук.

Об этом сообщает корреспондент УП с заседания комитета в среду.

За отклонение постановления проголосовали девять членов комитета, несколько членов воздержались.

При обсуждении постановления депутаты возмущались, что автором постановления является Сергей Каплин.

"За этим эпизодом уже открыто уголовное производство, поэтому никакого смысла для этой группы нет, кроме пиара господина Каплина. Это не компетенция Верховной Рады", - сказал Лещенко.

"Мне кажется, что этим должны заниматься правоохранительные органы, а если у нас будут какие-то замечания, то тогда можем подключаться к этому вопросу", - сказал другой член комитета Олег Барна.

Кроме того, депутаты не поддержали предложение председателя комитета Егора Соболева, чтобы отправить это постановление на доработку.

Роман Кравец, УП

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