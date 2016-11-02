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США не планируют подключаться к "нормандскому формату"

Среда, 2 ноября 2016, 19:07

Соединенные Штаты Америки не планируют присоединяться к "нормандскому формату".

Об этом сказала в интервью посол США в Украине Мари Йованович, передает Радио Свобода.

"Не думаю, что сейчас есть планы о присоединении США к "нормандскому формату". Но это не значит, что США не являются активными в дипломатическом плане. Мы сотрудничаем с Украиной, есть консультации с Францией и Германией. Периодически мы также встречи с русскими, чтобы увидеть, есть ли пути для конструктивного прогресса в этом процессе. Такова наша поддержка "нормандской четверки"", - сказала она.

"Я думаю, мы поддерживаем Украину другими способами и очень активны в этой поддержке. Мы находимся на постоянном контакте с украинскими властями, аналогично - с нашими партнерами во Франции и Германии", - добавила Йованович.

Как известно, после последней встречи в "нормандской формате" президент России Владимир Путин заявил, что не против расширения "нормандского формата" в том числе за счет США.

Темы: СШАПутинДонбасс
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