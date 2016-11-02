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Боевики в среду 25 раз открывали огонь по ВСУ

Среда, 2 ноября 2016, 19:36

Пророссийские боевики в среду 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Мариупольском направлении состоялось 16 обстрелов.

"В районе Красногоровки огонь вел вражеский снайпер. Во время провокаций вблизи Павлополя противник использовал гранатометы, в Тарамчуке - минометы калибра 120 мм, а в Широкино и Талаковке обстрелы произошли из пулеметов, гранатометов и минометов обоих калибров", - сказано в сообщении.

В то же время на Донецком направлении незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушали режим тишины.

"В сторону сил АТО в районе Новгородского противник открыл огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия. В Авдеевке к указанному оружию добавили минометы калибра 82-мм, а по защитникам Троицкого, кроме минометов, стреляли из вооружения БМП", - отметили в пресс-центре.

На Луганском направлении зафиксировано 4 вооруженные провокации.

"Подразделения украинских воинов вблизи Новозвановки и Новоалександровки подвергнуто обстрелам из стрелкового оружия, в Трехизбенке - из гранатометов, а в Крымском боевики вновь применили минометы", - сообщили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТОВооруженные силы
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