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Богданов заявил, что видео с его освобождением - следственный эксперимент

Воскресенье, 20 ноября 2016, 04:41

Бывший офицер ФСБ России Илья Богданов заявил, что обнародованная Службой безопасности Украины видеозапись с его освобождением из заложников - постановка.

Об этом Богданов рассказал в интервью изданию Depo.ua.

"Это видео снято не в момент захвата преступной группировки. Это снималось, когда проводился следственный эксперимент. Но есть записи телефонных переговоров, которые не были обнародованы, то есть тех, когда я был на волосок от смерти, и не было никакой надежды на кого-нибудь", - рассказал Богданов.

Как сообщалось, об исчезновении в Киеве Богданова стало известно 14 ноября.

18 ноября глава СБУ Василий Грицак заявил, что украинские правоохранители предотвратили убийство Богданова преступной группировкой, управляемой из России.

По его словам, Богданова похитили в Киеве и переправили в Харьков. По замыслу российских кураторов, его должны были убить, а труп переправить в Россию.

Как известно, Богданов был кадровым офицером ФСБ, в 2014 году перешел на сторону Украины, участвовал в боевых действиях на Донбассе как боец "Правого сектора", в частности, провел в диспетчерской башне Донецкого аэропорта около месяца. Богданов получил гражданство Украины.

Темы: СБУРосcия
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