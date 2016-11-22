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Общественные организации должны изменить устав, иначе – плата налогов

Вторник, 22 ноября 2016, 11:21

Министерство юстиции обращает внимание представителей украинских общественных организаций на необходимость внести изменения в уставы, иначе с января 2017 года они будут платить налоги.

Об этом сообщил замминистра юстиции Павел Мороз на брифинге во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы сделать объявление для всех общественных организаций, которые зарегистрированы и работают в нашем государстве", – сказал он.

"Дело в том, что в 2015 году были внесены определенные изменения в налоговое законодательство и из-за них общественным объединениям нужно привести свои уставы в соответствие с требованиями налогового законодательства", – отметил замминистра.

По его словам, те общественные организации, которые этого не сделают, с 1 января 2017 года начнут платить налоги.

"Другими словами, чтобы общественным объединениям сохранить статус неприбыльных организаций с 1 января 2017 года, им нужно привести свои уставы в соответствие с требованиями налогового законодательства", - сказал замминистра.

Мороз подчеркнул, что у общественных организаций есть еще полтора месяца для внесения изменений в уставы в соответствии с налоговым законодательством.

Темы: Минюст
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