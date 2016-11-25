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Допрос Януковича начался с перерыва, суд рассматривает перенос

Пятница, 25 ноября 2016, 12:23

В судебном заседании, на котором должны допросить экс-президента Виктора Януковича сделали перерыв на 20 мин.

Такое решение озвучил судья в зале Святошинского районного суда.

Перед этим обсуждалась возможность перенести заседание на 2 декабря, или 28 ноября из-за НЕ доставки в суд "беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО, которые проходят по делу в качестве обвиняемых.

В то же время, судьи в Ростове и Киеве подтвердили наличие связи.

 

Судья в Ростове заявил, что повторное заседание Ростовский суд сможет организовать только 2 декабря, однако позже попросил перерыв, чтобы уточнить о возможности проведения заседания 28 ноября.

В то же время Янукович озвучил заявление, в котором сказал, что происходит "затягивание судебного разбирательства" и "препятствование работы суда".

Как известно, до сотни активистов движения "Правый сектор" блокируют выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда должны вывезти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" для участия в заседании в Святошинского районного суда Киева по делу об убийствах активистов евромайдан.

Украинская правда

Темы: Януковичсуд
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