Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД Франции подтвердили: "нормандская" встреча состоится 29 ноября

Суббота, 26 ноября 2016, 10:57
В МИД Франции подтвердили: нормандская встреча состоится 29 ноября

Главы МИД Украины, Франции, Германии и России встретятся 29 ноября в Минске для обсуждения имплементации договоренностей о прекращении огня на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Александр Жоржини, передает Reuters.

"Встреча в Минске позволит нам проверить, что было сделано, а что не сделано со времени октябрьской встречи в Берлине", - сказал пресс-секретарь МИД Франции, добавив, что встреча состоится 29 ноября.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция предложила Украине и России провести встречу на уровне министров иностранных дел в Минске 29 ноября.

В РФ заявляли, что возможность встречи глав МИД в нормандском формате пока не рассматривается, поскольку не согласована "дорожная карта" относительно Донбасса, которую они должны одобрить.

Впоследствии глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что готов принять участие во встрече в "нормандском формате", если это не будет встреча ради встречи.

Европейская правда

Темы: Минские соглашенияДонбассРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Минские соглашения
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Последние новости
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
Все новости...
Реклама: