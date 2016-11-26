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В "Азове" ответили на заявление "ДНР": Хватают с улиц гражданских, выдавая их за бойцов

Суббота, 26 ноября 2016, 15:41

В полке "Азов" опровергли заявление боевиков "ДНР" о якобы задержании представителя полка - командир отделения разведывательного батальона.

Как сообщили в "Азове" 26 ноября, командир разведки полка узнал о своем задержании боевиками "ДНР", находясь на базе полка.

"Это (сообщение "ДНР", которое не соответствует действительности) еще раз подтверждает низость врагов Украины. Все, на что они способны - задерживать нас без нашего присутствия, только на словах, врать, выдумывая "героические" истории, хватать с улиц гражданских, выдавая их за бойцов полка "Азов", - говорится в сообщении полка.

Как известно, ранее представитель руководства террористической организации "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что 23 ноября боевики "ДНР" задержали представителя полка "Азов" у блок-поста в районе Майорска.

Темы: ДНРАзовДонбасс
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