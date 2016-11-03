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Парцхаладзе ушел с поста первого замглавы Киевской ОГА

Четверг, 3 ноября 2016, 00:31

Первый заместитель главы Киевской облгосадминистрации Лев Парцхаладзе покинул занимаемый пост.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня мой последний рабочий день на должности первого заместителя главы КОГА", - написал он вечером в среду.

Парцхаладзе поблагодарил коллектив "за профессиональную продуктивную работу, поддержку и помощь в реализации важных для развития области проектов".

"Нам многое удалось сделать: на Киевщине разворачивается административная реформа, на принципиально новый уровень поднялось качество предоставления гос. услуг, запущена реформа школьного образования", - отметил он.

По словам Парцхаладзе, он готов применить накопленный опыт "для дальнейшего реформирования страны".

"Настало время двигаться дальше", - добавил он.

Напомним, 28 октября президент Петр Порошенко назначил Александра Горгана руководителем Киевской областной государственной администрации.

Темы: Киев
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