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Правозащитники: К Панову в СИЗО не пустили российских адвокатов

Четверг, 3 ноября 2016, 01:00

Адвокаты задержанного в оккупированном Крыму Еагения Панова Ольга и Дмитрий Динзе не смогли попасть к своему подзащитному в Лефортово в Москве.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По словам Дмитрия Динзе, они пытались встретиться с Пановым 1 ноября во время следственных действий.

"Сначала адвокатов заставили ждать два с половиной часа возле СИЗО Лефортово. Затем следователь ФСБ РФ Селиверстов попросил их подойти в Следственное управление ФСБ РФ. Там следователь разрешил встретиться с Пановым только адвокату из Симферополя", - говорится в сообщении.

Следователь объяснил это тем, что ему было дано распоряжение впустить в следственный кабинет только одного конкретного человека.

"При производстве следственных действий следователь ФСБ РФ ознакомил адвоката из Симферополя с постановлениями о назначении экспертиз и с выводами по ряду экспертиз. Так, он ознакомил с дактилоскопическими, генетическими, баллистической, биологической экспертизами", - заявил Динзе.

Кроме того, следователь ФСБ РФ отказался принять от адвокатов ходатайства, сославшись на невыполнение адвокатами при их подаче необходимых "процессуальных норм".

Однако адвокаты попытаются вручить эти ходатайства следователю в ближайшие дни другим способом.

Московские адвокаты ранее подали заявления в СИЗО Лефортово с прошением о допуске к подзащитному. Однако следственные органы России продолжают создавать препятствия для защитников Панова.

Как известно, 10 августа в ФСБ РФ сообщили, что в Крыму задержан гражданин Украины Евгений Панова, которого назвали "одним из организаторов терактов, готовящихся в Крыму". Брат Панова считает, что украинца похитили в Запорожской области и вывезли в Крым.

Еще одному задержанному по этому делу - Андрею Захтию - 5 сентября следственные органы РФ предъявили обвинение в пособничестве терроризму.

13 октября стало известно, что Панова и Захтия перевезли в московское СИЗО "Лефортово", после этого правозащитники видели кровавые раны от наручников на руках Панова и Захтия, а также шрамы на лице.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымправа человека
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