Госдеп США озвучил реакцию на е-декларации

Государственный департамент США назвал успехом реализацию системы е-декларирования в Украине и напомнил о необходимости привлечения к ответственности тех, кто использовал государственные должности для обогащения.

Такую позицию озвучили в ведомстве в среду в ответ на запрос "Укринформа".

"Мы высоко ценим усилия Украины в успешной реализации системы электронного декларирования, которая стала новаторским шагом вперед для обеспечения прозрачности в процессе управления, а также в выполнении требований пакета поддержки Международного валютного фонда", - подчеркнули в Госдепе.

В ведомстве также положительно отметили количество деклараций, поданных украинскими чиновниками, которое намного превышает ожидания МВФ.

"Это еще один позитивный шаг в усилиях Украины реализовать всеобъемлющие реформы", - отмечается в ответе Госдепа.

Конечно, эта прозрачность "вызывает другие вопросы", которые являются свойственными здоровой демократии.

"Важно, чтобы украинское правительство и в дальнейшем расследовало и притягивало к ответственности должностных лиц, которые используют свои должности для получения финансовой выгоды", - отметили в Госдепартаменте США.

Как известно, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.