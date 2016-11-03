Боевики снова обстреляли пункт пропуска "Марьинка"

Российско-террористические войска снова применили оружие на направлении контрольного поста "Марьинка".

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы в четверг.

"Огонь они открыли в 21 час. Обстрел велся в течение часа с окраины н.п. Александровка, что на временно неподконтрольной территории. Террористы использовали стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что пропускные операции в то время на данном дорожном коридоре уже не осуществлялись.

В ГПС напомнили, что на прошлой неделе российские наемники обстреливали это направление три дня подряд. Кроме стрелкового оружия, они также применяли гранатометы.