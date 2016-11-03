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Боевики обстреляли пригород Мариуполя

Четверг, 3 ноября 2016, 10:25

Боевики накануне вечером обстреляли поселок Виноградное под Мариуполем. 

Об этом сообщает Нацполиция Донецкой области.

Так, в Левобережное отделение полиции Мариуполя поступило сообщение о том, что в среду в 23:30 был обстрелян поселок Виноградное. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Зафиксировано повреждение газопровода, из-за чего без газоснабжения остались около 600 домов. Повреждены 4 жилых дома.

 
Повреждение полуичли 4 дома

Информации о жертвах среди местного населения нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Предварительная правовая квалификация – ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

Темы: Мариуполь
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