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Нардепы приняли закон о фрилансерах

Четверг, 3 ноября 2016, 11:17

Верховная Рада приняла закон об устранении административных барьеров для фрилансеров.

За принятие закона 4496 проголосовали 270 нардепов.

Его внес в парламент коллектив авторов, в частности Виктория Пташник (внефракционная), Владислав Голуб (БПП), Оксана Продан (БПП) и другие.

Так, в пояснительной записке депутаты указывают, что подавляющее большинство фрилансеров вследствие сложности и чрезмерной бюрократизации процесса не работает в легальном поле, а пользуется системами Payoneer, PayPal и тому подобное.

Из-за этого объемы экспорта услуг сокращаются. В 2015 году экспорт услуг составил лишь 83% от показателя 2014 года (данные Госстата). Компьютерных услуг предоставлено на почти 966 млн. долл. США, а это лишь 88% от объемов 2014 года.

Этот закон, по мнению нардепов, позволит максимально уменьшить административные барьеры во время процедур заключения внешнеэкономических договоров (контрактов), зачисление валютной выручки, а также бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

В свою очередь это приведет к выведению значительного объема фрилансеров в легальную плоскость.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Верховная Рада
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