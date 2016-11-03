Бондаренко пояснила, что пришла в Раду защищать пропагандистов

Бывший народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко пришла в Верховную Раду давать брифинг в защиту экс-работников "17 канала" Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина.

Об этом она заявила журналистам в кулуарах Рады.

"Я здесь как бывший народный депутат, пришла дать брифинг против репрессий журналистов. Дмитрий Василец и Владимир Тимонин. Вы знаете о таких?" – сказала она.

"Очень стыдно, что вы их не знаете, потому что эти люди сидят в тюрьме, им нужна поддержка, мне стыдно, что украинские журналисты не на их стороне. Они работали на себя, вели программы на 17 канале", – возмущалась она.

На вопрос, чего она молчит о задержанном в России журналисте "Укринформа" Романе Сущенко, Бондаренко сказала, что это не ее компетенция.

Комментируя свои выступления на российском телевидении, она сказала: "А что, это запрещено?"

Фото: Роман Кравец, УП

Как известно, визитом Бондаренко в Раду резко возмутился депутат от "Народного фронта" Юрий Береза, который назвал ее "нечистью".

24 ноября 2015 года в Киеве сотрудники СБУ задержали Васильца и Тимонина по подозрению в техническом содействии трансляции телеканала террористов "Новороссия ТВ" через интернет. Также оказалось, что эти журналисты были членами общественного совета при Министерстве информационной политики Украины.

Задержанные не признавали своей вины, однако не скрывали своих антиукраинских взглядов и продвигали свой информационный ресурс для распространения сепаратистских идей, создан еще весной 2014 года.

Василец также был автором проекта "Правильное ТВ", который транслировал российские пропагандистские сюжеты. Кроме того, по данным СМИ, Тимонин поддерживал "Антимайдан" и во время Революции достоинства собирал на него средства.

В свою очередь спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что оба в 2014 году ездили в Донецк, где помогали настроить работу канала "Новороссия ТВ".

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП