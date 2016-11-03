С сайта Порошенко удалили разговор с президентом Кыргызстана
Четверг, 3 ноября 2016, 12:05
С официального сайта президента Украины исчезло сообщение о телефонном разговоре с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.
В среду днем на сайте Порошенко появилось сообщение о таком телефонном разговоре.
В сообщении отмечалось, что стороны обсудили "актуальные вопросы повестки дня украинского-киргизских отношений".
В аппарате президента Кыргызстана заявили, что такого разговора не было и предположили, что "украинского лидера кто-то разыграл".
Украинская правда