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С сайта Порошенко удалили разговор с президентом Кыргызстана

Четверг, 3 ноября 2016, 12:05

С официального сайта президента Украины исчезло сообщение о телефонном разговоре с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

В среду днем на сайте Порошенко появилось сообщение о таком телефонном разговоре.

В сообщении отмечалось, что стороны обсудили "актуальные вопросы повестки дня украинского-киргизских отношений".

В аппарате президента Кыргызстана заявили, что такого разговора не было и предположили, что "украинского лидера кто-то разыграл".

Украинская правда

Темы: ПорошенкоАдминистрация президентаСМИ
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