Гройсман о наличке чиновников: "Не надо всех мазать одной краской"

Чиновники высшего звена держат на руках много налички, потому что какое-то время банковское система в Украине была в упадке.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью журналистам, комментируя результаты электронного декларирования.

"Что касается того, где находятся средства... Это был такой общенациональный тренд, когда банковская система была в упадке", – цитирует премьера УНИАН.

"Сегодня можем сказать, что в 2016 году банковская система довольно надежна. Это позитивный сигнал", – сказал Гройсман.

Также, по словам премьер-министра, деловое прошлое людей, которые пришли во власть из бизнеса, объясняет их доходы и финансовое благосостояние и одновременно позволяет им быть финансово независимыми.

"Не надо всех мазать одной краской. Есть люди, которые пришли во власть, но до этого работали в бизнесе. Понятно, что у них есть определенные доходы", – сказал он.

"Я с 1995 года по 2005 год работал в бизнесе и заработал свое состояние. И, слава Богу, у меня была возможность стать финансово независимым. И это дает мне возможность быть финансово независимым и дальше", – заявил Гройсман.

Как известно, 30 октября в 00:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Гройсман указал в декларации, что он и его жена в целом владеют $1,2 млн и 460 000 евро наличкой и коллекцией роскошных часов.

Многие из чиновников первой волны e-декларирования указали, что имеют большие суммы налички. По подсчетам Reuters, только в декларациях 24 членов украинского Кабинета министры указано порядка 7 млн долларов налички.

По сумме на депозитах, по данным "Экономической правды", лидером оказалась глава НБУ Валерия Гонтарева.

Многие декларанты также владеют большим количеством земли или жилья, дорогими часами, ценностями и произведениями искусства.

Генеральная прокуратура проверит уплату налогов народными депутатами, которые задекларировали более 100 тысяч долларов наличными.