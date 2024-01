ОБСЕ бьет тревогу: Количество обстрелов на Донбассе выросло на 40%

Ситуация на востоке Украины значительно ухудшилась, по сравнению с прошлой неделей количество обстрелов возросло на 40%.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Ситуация безопасности вдоль линии соприкосновения ухудшилась. Количество случаев нарушения режима прекращения огня увеличилось на 40% по сравнению с прошлой неделей", - сказал Хуг.

По его словам, СММ ОБСЕ зафиксировала 8264 обстрелов против 5978 за прошедшую неделю. Это более тысячи случаев нарушения режима прекращения огня ежедневно.

При этом на Донецкую область приходится около 87% от общего количества нарушений.

В Луганской области наблюдалось пятикратное увеличение случаев нарушения за неделю– большинство в районе Золотого и Первомайска.

Хуг подчеркнул, что с сентября количество нарушений значительно выросло. "Обе стороны все больше нарушают прекращение огня", - сказал он.

Заместитель председателя СММ также сообщил, что наблюдатели посетили контролируемую боевиками Макеевку (она была обстреляна 27 октября – УП). Они подтвердили гибель двух людей, которые были в своих домах, когда туда попали снаряды, еще 7 ранены.

