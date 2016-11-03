Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман созвал внеочередной Кабмин

Четверг, 3 ноября 2016, 13:04

3 ноября состоится внеочередное заседание Кабинета министров.

Соответствующий анонс размещен на сайте Правительственный портал.

Начало мероприятия в 20.00.

Как сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук, в повестке дня – проект бюджета на 2017 год, подготовленный ко второму чтению по итогам обработки замечаний и предложений Верховной Рады.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 октября поддержала в целом выводы и предложения народных депутатов по проекту о государственном бюджете на 2017 год.

Кабмин рассчитывает на принятие Радой проекта закона "О государственном бюджете на 2017" год до 1 декабря.

Гройсман призывал парламент к сотрудничеству для своевременного принятия государственного бюджета на 2017 год.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровбюджет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
Все новости...
Реклама: