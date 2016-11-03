Гройсман созвал внеочередной Кабмин

3 ноября состоится внеочередное заседание Кабинета министров.



Соответствующий анонс размещен на сайте Правительственный портал.



Начало мероприятия в 20.00.



Как сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук, в повестке дня – проект бюджета на 2017 год, подготовленный ко второму чтению по итогам обработки замечаний и предложений Верховной Рады.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 октября поддержала в целом выводы и предложения народных депутатов по проекту о государственном бюджете на 2017 год.



Кабмин рассчитывает на принятие Радой проекта закона "О государственном бюджете на 2017" год до 1 декабря.

Гройсман призывал парламент к сотрудничеству для своевременного принятия государственного бюджета на 2017 год.

Валентина Романенко, УП