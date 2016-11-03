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У жены киевского судьи яхта, лодка и десятки тысяч долларов

Четверг, 3 ноября 2016, 15:23

Судья Окружного административного суда Киева Богдан Санин задекларировал наличие у жены яхты, моторной лодки и 70 тысяч долларов в 2015 году.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации, передают Украинские новости.

При этом у судьи нет своего жилья, но его жена (дочь Владимира Яцубы, который был экс-министром регионального развития в правительствах Николая Азарова и Виктора Януковича,) Анна Санина обладает квартирами в Киеве и Днепре, а также земельным участком в Козине Киевской области.

Также она владеет яхтой Beneteau OC 37 (купленной за 460 тысяч гривен) и моторной лодкой Brig Eagle 645L (стоимость не указана).

 

 
фото: SIGNATURE YACHTS
 
ФОТО: CHARTERWORLD

Санин задекларировал только автомобиль Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска.

Кроме того, он владеет акциями энергоснабжающих компаний: "Волыньоблэнерго" - 10 акций и по 1 акции "Николаевоблэнерго" и "Донецкоблэнерго", которые приобрел в 2008 году.

Также судья задекларировал получение материальной помощи в сумме 13 тыс. гривен и подарок в неденежной форме стоимостью 144 тыс. гривен.

Его жена, работая в Администрации морских портов, также получила материальную помощь в размере 10 тысяч гривен.

На счетах в Укрэксимбанка в нее находится 70 тысяч долларов, 5800 евро и 2,9 тысячи гривен.

Судья Санин задекларировал заемные 50 тысяч долларов, а также 5 тыс. евро и 250 тыс. гривен наличных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларациисудКиев
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