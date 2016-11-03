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В Сирии погиб помощник депутата РФ, воевавший на Донбассе

Четверг, 3 ноября 2016, 17:03

В Сирии погиб помощник депутата Госдумы России Сергей Морозов.

Об этом сообщил депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, передают "РИА Новости".

По словам Дегтярева, Морозов был его другом и много лет входил в ЛДПР.

"В последние годы он вернулся к своим корням, переехал на Кубань, он казак. Военным он точно не был, простой парень, семьянин. Несколько лет с ним связи не было. Знаю, что он ехал добровольцем в Донбасс, стоял на стороне "ополченцев" ДНР ", - сказал депутат.

Он уточнил, что тот сам решил уехать в Сирию.

"Каким образом он туда попал, мне неизвестно", - сказал депутат, добавив, что по некоторым сведениям, Морозов погиб в бою с террористами под Пальмирой.

Как известно, фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович", вооруженный ракетами "Калибр", в четверг отправится с оккупированного Крыма в Средиземное море, где усилит российское группировки у берегов Сирии.

1 ноября авианосная группа российского военно-морского флота вошла в Средиземное море и продолжает движение к побережью Сирии.

Темы: ДонбассСирияРосcия
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