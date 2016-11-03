В МВД утверждают, что одиозный беркутовец Антонов не работает в полиции

Информация о том, что бывший командир роты "Беркута" Евгений Антонов, причастный к избиению студентов на Майдане 30 ноября 2013 года, до сих пор работает в полиции, не соответствует действительности.

Об этом "Украинской правде" заявил спикер МВД Артем Шевченко.

"Эта информация не соответствует действительности. Одиозный беркутовец Евгений Антонов с октября 15 года не работает в рядах тогда еще милиции, это (увольнение) еще было даже до начала процесса аттестации", – сказал он.

Как известно, в соцсетях в течение нескольких дней распространяется информация о том, что Антонов пришел в суд для поддержки обвиняемых по делу о расстрелах на Майдане. В этом сообщении также утверждается, что Антонов до сих пор работает в МВД в должности командира третьей группы "полка милиции общественной безопасности особого назначения".

Олег Шанковский, УП