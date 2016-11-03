Аваков рассказал, кто из совершеннолетних уже может получить ID-паспорт

С ноября биометрические паспорта смогут получить не только те, кому исполняется 16 лет, а и некоторые категории взрослых.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, поменять бумажный паспорт на ID-карту пока смогут только определенные категории совершеннолетних украинцев: те, кому исполняется 25 и 45 лет, вместо вклеивания новой фотографии в старый паспорт, те, кто официально сменил фамилию, а также те, чей паспорт похищен или испорчен.

Министр заверил, что полный переход на ID-паспорта должен состояться в течение четырех лет.

"Нет необходимости срочно обращаться в отделения ГМС. Все граждане смогут прийти и поменять документ спокойно, с минимальной затратой времени и максимумом сервиса. Просто подождите приглашения - и мы позаботимся о вашем комфорте", - отметил Аваков.

Он также сообщил, что отныне на ID будет не только электронный чип, но и графически нанесенный налоговый номер.

На чип добавилась информация о месте регистрации и месте проживания, семейном положении, детях и электронная цифровая подпись, поэтому карта может быть изменена без оформления нового документа.

Арсен Аваков отметил, что стоимость замены будет стоить 279 гривен.

Первый паспорт гражданина Украины лицам, которым исполняется 14 и 16 лет, выдается бесплатно.

"При этом, местные органы власти уполномочены частично или полностью освобождать определенные категории своих жителей от оплаты стоимости услуги. Кстати, для оформления ID не нужно предоставлять фотографии, ее сделают прямо в отделении ГМС бесплатно", - сообщил министр, цитирует его пресс-служба.

Украинская правда