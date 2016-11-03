Кабмин одобрил доработанный проект госбюджета
Четверг, 3 ноября 2016, 19:56
Кабмин одобрил доработанный проект государственного бюджета на 2017 год.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг вечером.
Согласно информации, в ближайшее время документ направят в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.
"Я хочу поблагодарить коллег министров, министерства за командную работу над таким тяжелым документом как проект бюджета на 2017 год", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания.
"Сегодня мы оформим все документы и направим в украинский парламент...", - добавил он.
О том, как изменился законопроект после доработки, читайте на Экономической правде.
Украинская правда