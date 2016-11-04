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Госкино запретило еще один российский сериал

Пятница, 4 ноября 2016, 02:26
Госкино запретило еще один российский сериал

Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительным прокатное удостоверение, выданное на российский телесериал "Неприкасаемая".

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"В связи с многочисленными жалобами граждан на трансляцию телесериала "Неприкасаемая"... и в соответствии со статьей 15-1 Закона Украины "О кинематографии", согласно которому запрещена трансляция фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, не содержащие популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные и/или впервые обнародованные (демонстрируемые) после 1 января 2014 года, государственное агентство Украины по вопросам кино решило аннулировать государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию т/сериала "Неприкасаемая", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, государственное агентство Украины по вопросам кино не пустило в прокат 12 фильмов и сериалов.

Темы: кинокультураРосcия
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