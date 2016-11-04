В 2016 году на границе было задержано свыше 5 тыс нарушителей

За время проведения Государственной пограничной службой Украины активной фазы операции "Граница-2016" задержано свыше 5 тыс нарушителей и порядка 300 незаконных мигрантов.

Об этом сообщил на брифинге в четверг, 3 ноября, помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Интерфакс-Украина.

"На данный момент уже задержаны 1 571 нарушитель государственной границы, свыше 3 600 нарушителей приграничного режима и 282 незаконных мигранта. Обнаружено порядка 400 тонн контрабандного спирта, свыше 2.1 млн пачек сигарет, почти 264 кг янтаря, 64 кг наркотических веществ и 266 единиц оружия", - сообщил Слободян.

Кроме того, в 2016 году, пограничники обнаружили 20 летательных аппаратов, используемых злоумышленниками для нелегальной транспортировки табачных изделий, в частности 7 самолетов и 1 вертолет. В прошлом, 2015, году таких случаев было зафиксировано 9.