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В ООН признали правомерными аресты 10 человек по делу 2 мая

Пятница, 4 ноября 2016, 02:54

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям не смогла прийти к заключению о том, что аресты 10 человек, причастных к массовым беспорядкам в Одессе 2 мая 2014 года, были незаконными.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Внимательно рассмотрев аргументы инициаторов жалобы и ответ правительства, эксперты пришли к выводу, что изложение ситуации каждой из сторон не противоречит одно другому. 

Предоставленная информация не позволила членам Рабочей группы прийти к заключению что задержание этих десяти человек носило произвольный характер. 

Как отмечается в выводах Рабочей группы, 2 мая в Одессе произошли ожесточенные столкновения между сторонниками "федерализма" и теми, кто поддерживал унитарное устройство Украины. В результате было убито 48 человек. 42 человека сгорели или задохнулись в здании Дома профсоюзов, который, предположительно, протестующие забросали "коктейлями Молотова". 

В регулярных докладах миссии ООН по наблюдению за ситуацией с правами человека в Украине отмечается, что расследование трагических событий в Одессе продвигается чрезвычайно медленно. 

Рабочая группа по произвольным задержаниям была создана в 1991 году. Ей было поручено расследование случаев предполагаемого произвольного лишения свободы, несогласующегося с нормами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека или в других международно-правовых актах по этому вопросу, признанных соответствующими государствами.

Мандат Группы прямо предусматривает рассмотрение заявлений отдельных лиц. Это значит, что ее действия основываются на праве людей во всем мире обращаться с жалобами о неправомерном задержании. Эксперты получают также информацию от представителей организаций по правам человека, либо от семей лиц, ставших жертвами произвольного задержания. 

Члены Группы расследуют обстоятельства задержания и, в случае необходимости, представляют заключения и рекомендации соответствующим правительствам.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООНОдесса
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