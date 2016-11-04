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Канада рассмотрит законопроект необходимый для ЗСТ с Украиной

Пятница, 4 ноября 2016, 03:41

Правительство Канады подало в федеральный парламент законопроект, необходимый для ратификации Соглашения о свободной торговле с Украиной (СUFTA).

Об этом заявила министр международной торговли Канады Христя Фриланд во время выступления в парламенте, передает Укринформ.

"Я имела честь внести в парламент законопроект об имплементации Соглашения о свободной торговле с Украиной. Этот договор служит еще одним доказательством поддержки Канадой независимости, суверенитета и экономического роста Украины", - сказала Фриланд.

По ее словам, воплощение Соглашения позволит существенно поддержать средний класс в обеих странах.

"Мы приблизились на один шаг ближе к получению выгоды от CUFTA, которая создаст возможности как для канадцев, так и для украинцев. Это соглашение даст толчок нашим экономикам, ускорит инновации и усилит представителей среднего класса и тех, кто стремится к нему приобщиться", - отметила министр.

Она подчеркнула, что лично очень гордится канадской поддержкой Украины.

"Как один из 1.25 млн украинских канадцев, я очень горжусь непоколебимой поддержкой Канадой Украины", - подчеркнула Фриланд.

В министерстве международной торговли добавили, что Канада настроена как можно скорее ратифицировать CUFTA.

"Канада решительно настроена сотрудничать с народом Украины для помощи в осуществлении важных экономических и демократических реформ и усиления бизнес связей между двумя государствами", - заявили в ведомстве.

Как сообщалось, в июле Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли. Верховная Рада Украины и парламент Канады должны завершить ратификацию соглашения до конца текущего года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: зона свободной торговлиКанада
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