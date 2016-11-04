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НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году

Пятница, 4 ноября 2016, 04:08
НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году

Национальный банк Украины ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта страны в 2017 году с 3% до 2,5%, а в 2018 году -- с 4% до 3,5%.

Об этом говорится в инфляционном обзоре НБУ, обнародованном вечером в четверг, передает Интерфакс-Украина.

"Пересмотр прогноза на следующие два года связан с худшей внешней конъюнктурой для украинских экспортеров по сравнению с предыдущими ожиданиями", - говорится в обзоре НБУ.

По мнению Нацбанка, учитывая рекордное мировое производство зерновых в 2016 - 2017 маркетинговом году, цены на них будут оставаться на низком уровне, а цены на сталь тоже не продемонстрируют значительного роста из-за высоких объемов ее предложения на мировых рынках.

В то же время основным драйвером экономического роста, как и в текущем году, в 2017-2018 годах будут инвестиции, считают в центробанке.

"Также умеренно будет восстанавливаться частное потребление. Его рост будет стимулировать реализация отложенного спроса и увеличение доходов населения. Дополнительным фактором увеличения как потребления, так и инвестиций станет оживление кредитной активности благодаря снижению процентных ставок в экономике", - отмечается в отчете.

НБУ также уточняет, что сохранил прогноз экономического развития на текущий год неизменным -- на уровне 1,1%.

По его оценкам, рост ВВП в третьем квартале 2016 года по сравнению с аналогичным кварталом 2015 года ускорился крайне незначительно -- до 1,6% с 1,4% во втором квартале.

"Все еще ограниченным оставался потенциал транспортных перевозок на востоке страны, а также произошло очередное усиление транзитных ограничений со стороны РФ. В то же время благодаря повышению урожайности объемы сбора ранних зерновых культур оказались высокими. В результате активный экспорт зерновых культур стал двигателем оптовой торговли", -- прокомментировал Нацбанк такой результат.

Согласно документу, прогноз дефицита текущего счета был увеличен до $2,5 млрд в 2016 году, $2,9 млрд -- в 2017 году и $2,8 млрд -- в 2018 году.

"Этот показатель будет больше, чем ожидалось ранее, во-первых, из-за упомянутого ухудшения условий торговли. Во-вторых, из-за более быстрого восстановление инвестиционного спроса на импортную продукцию, в частности на машины и оборудование", - поясняет центробанк.

Темы: НБУВВПэкономика
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