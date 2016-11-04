Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ходаковский признал, что боевики стреляют из жилых кварталов

Пятница, 4 ноября 2016, 06:40

Боевики обстреливали из артиллерийских орудий позиции ВСУ, находясь вблизи жилых массивов.

Об этом экс-руководитель незаконного вооруженного формирования "Восток" и экс-глава т.н. "госбезопасности ДНР" Александр Ходаковский заявил в ходе прямой линии на одном из пропагандистских телеканалов, сообщают Новости Донбасса.

"Никогда "Восток" не стрелял, находясь или выбирая позиции рядом с жилыми населенными пунктами. Если, конечно, не вынуждала острая необходимость или не вынуждали наши возможности артиллерийские. Потому что у каждого типа артиллерийских орудий есть своя дальность, есть свои возможности. Никуда от этого не денешься", - сказал Ходаковский.

Он также подтвердил, что другие боевики также могли дислоцироваться вблизи жилых районов.

При этом, бывший лидер боевиков "Востока" призвал местных жителей реагировать на случаи расположения подразделений "ДНР" в жилых кварталах:

"Я вам советую, если вы видите, что наша артиллерия где-то в каких-то районах подъезжает и лупит где-то из-за школы, сигнализируйте. Есть ресурсы, есть сайты. Есть такие случаи".

Отметим, что Ходаковский выражает оппозиционную позицию в отношении главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Темы: ДНРтерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
ДНР
После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси
Лукашенко встретился с донецким коллаборантом Пушилиным
СБУ разоблачила украинскую корпорацию, которая финансировала "фонд" Пушилина
Последние новости
21:50
Харьков под ракетным ударом, в городе слышны взрывы
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
Все новости...
Реклама: