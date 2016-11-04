Ходаковский признал, что боевики стреляют из жилых кварталов

Боевики обстреливали из артиллерийских орудий позиции ВСУ, находясь вблизи жилых массивов.

Об этом экс-руководитель незаконного вооруженного формирования "Восток" и экс-глава т.н. "госбезопасности ДНР" Александр Ходаковский заявил в ходе прямой линии на одном из пропагандистских телеканалов, сообщают Новости Донбасса.



"Никогда "Восток" не стрелял, находясь или выбирая позиции рядом с жилыми населенными пунктами. Если, конечно, не вынуждала острая необходимость или не вынуждали наши возможности артиллерийские. Потому что у каждого типа артиллерийских орудий есть своя дальность, есть свои возможности. Никуда от этого не денешься", - сказал Ходаковский.



Он также подтвердил, что другие боевики также могли дислоцироваться вблизи жилых районов.



При этом, бывший лидер боевиков "Востока" призвал местных жителей реагировать на случаи расположения подразделений "ДНР" в жилых кварталах:



"Я вам советую, если вы видите, что наша артиллерия где-то в каких-то районах подъезжает и лупит где-то из-за школы, сигнализируйте. Есть ресурсы, есть сайты. Есть такие случаи".



Отметим, что Ходаковский выражает оппозиционную позицию в отношении главаря "ДНР" Александра Захарченко.