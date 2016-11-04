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АМКУ отменил тендер по порту "Южный", с которым связывают НФ

Пятница, 4 ноября 2016, 08:32

Антимонопольный комитет отменил процедуру закупки работ по углублению дна в порту "Южный" у фирмы Jan De Nul, которую связывают с представителями "Народного фронта".

Об этом говорится в сообщении комитета, пишет "Экономическая правда".

Согласно решению АМКУ, заказчик торгов с дноуглубления в порту "Южный" - Южненский филиал ГП АМПУ - обязан отменить процедуру предварительной квалификации закупки за государственные средства, поскольку ни одно из предложений участников процедуры закупки не соответствует требованиям, указанным в документации заказчика.

Как известно, 20 октября депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что компания Jan De Nul Украина, связанная с помощником нардепа "Народного фронта" Сергея Фаермарка, выиграла тендер на дноуглубительные работы для порта "Южный" на 1 миллиард гривен, хотя голландская компания Van Oord Украина предлагала цену на 90 миллионов меньше.

21 октября он передал премьеру документы об этой афере, к которой могут быть причастны представители "Народного фронта".

В тот же день Владимир Гройсман поручил отменить тендер на дноуглубительные работы для порта "Южный" и провести новый через систему госзакупок ProZorro.

В начале ноября Лещенко заявил, что представители "Народного фронта" шантажируют премьера, чтобы тот не отменял тендер на дноуглубительные работы для порта "Южный".

 

Темы: госзакупкиНародный фронтАнтимонопольный комитет
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