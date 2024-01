Под посольством России в Лондоне устроили свалку протезов

Активисты перекрыли вход в посольство России в Лондоне, свалив 3 ноября перед воротами дипломатической миссии 800 протезов-конечностей.

Об этом сообщает в пятницу "Радио Свобода".

Так участники акции выразили свой протест в связи с убийством сотен мирных жителей в сирийском городе Алеппо, к чему они считают причастной Москву.

Два человека также приковали себя к воротам.

Activists blockading the main entrance of the #Russian embassy in #London over actions in #Syria pic.twitter.com/1tZGARU97y