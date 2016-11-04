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Под посольством России в Лондоне устроили свалку протезов

Пятница, 4 ноября 2016, 08:33

Активисты перекрыли вход в посольство России в Лондоне, свалив 3 ноября перед воротами дипломатической миссии 800 протезов-конечностей.

Об этом сообщает в пятницу "Радио Свобода".

Так участники акции выразили свой протест в связи с убийством сотен мирных жителей в сирийском городе Алеппо, к чему они считают причастной Москву.

Два человека также приковали себя к воротам.

Посольство России в своем заявлении указало, что "глубоко обеспокоено из-за нежелания правительства Великобритании обеспечить безопасность и беспрепятственное функционирование российской дипломатической миссии в Лондоне".

Согласно заявлению российских дипломатов, сотрудники и посетители не могли войти в посольство, а лондонская полиция была "безразлична", несмотря на "провокационное и хулиганское поведение" демонстрантов.

Посольство обвинило лондонские власти в ведении антироссийской кампании, поощрении людей к протестам перед зданием миссии.

Участница акции, сирийка Биссан Факих указала, что активисты имели целью указать, что российские военные самолеты "убивают многие семьи" и бомбардировки "необходимо прекратить".

Как известно, город Алеппо разделен на зоны, занятые силами президента Сирии Башара Асада и отрядами оппозиции. Правительственная армия при поддержке российской авиации наносит удары по контролируемым повстанцами районам.

Темы: Росcия
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