Под посольством России в Лондоне устроили свалку протезов
Активисты перекрыли вход в посольство России в Лондоне, свалив 3 ноября перед воротами дипломатической миссии 800 протезов-конечностей.
Об этом сообщает в пятницу "Радио Свобода".
Так участники акции выразили свой протест в связи с убийством сотен мирных жителей в сирийском городе Алеппо, к чему они считают причастной Москву.
Два человека также приковали себя к воротам.
Activists blockading the main entrance of the #Russian embassy in #London over actions in #Syria pic.twitter.com/1tZGARU97y— Sara Firth (@Sara__Firth) 3 листопада 2016 р.
Посольство России в своем заявлении указало, что "глубоко обеспокоено из-за нежелания правительства Великобритании обеспечить безопасность и беспрепятственное функционирование российской дипломатической миссии в Лондоне".
Согласно заявлению российских дипломатов, сотрудники и посетители не могли войти в посольство, а лондонская полиция была "безразлична", несмотря на "провокационное и хулиганское поведение" демонстрантов.
Посольство обвинило лондонские власти в ведении антироссийской кампании, поощрении людей к протестам перед зданием миссии.
Участница акции, сирийка Биссан Факих указала, что активисты имели целью указать, что российские военные самолеты "убивают многие семьи" и бомбардировки "необходимо прекратить".
Как известно, город Алеппо разделен на зоны, занятые силами президента Сирии Башара Асада и отрядами оппозиции. Правительственная армия при поддержке российской авиации наносит удары по контролируемым повстанцами районам.