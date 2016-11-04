Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Горбатюк: расследование дела Ефремова контролировал Луценко

Пятница, 4 ноября 2016, 09:58

Руководитель департамента спецрасследование Генпрокуратуры Сергей Горбатюк не берется прогнозировать движение производства, открытого в отношении бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом он сказал в интервью "Громадському радио".

Горбатюк отметил, что расследование по этому делу непосредственно контролировал генпрокурор Юрий Луценко.

"Производство действительно было у нас в департаменте, но его расследованием напрямую руководил генеральный прокурор, то есть следователи отчитывались ему, а не мне. Это дело не имеет отношения к Майдану. Это уже события послемайдановские, поэтому я здесь не могу говорить ни о перспективах, ни о доказательствах, ни о дальнейшем движении этого производства", – отметил Горбатюк.

По его словам, расследованием захвата админзданий луганской и донецкой СБУ занимается не ГПУ, а следственные подразделения СБУ.

"Я докладывал генпрокурору о том, что эти дела, для того, чтобы достичь качественного результата, имеют расследоваться вместе или скоординировано", – отметил руководитель департамента спецрасследования ГПУ.

На вопрос, каким был ответ Луценко, Горбатюк ответил:

"Он согласился, но, насколько мне известно, пока часть производств по проведению референдума и захвата админзданий расследуется в Луганской области, часть – в Донецкой области, часть – в Главном следственном управлении СБУ, а по Ефремову – у нас".

По мнению Горбатюка, это не влияет положительно на качество этих производств.

"Должен быть единый центр координации всех этих расследований и, вероятно, в следствии СБУ, так как это именно их подследственность", – отметил он.

Как известно, Ефремов был задержан в конце июля по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Экс- "регионал" убеждает, что не виноват в преступлениях, которые ему инкриминирует Генпрокуратура.

Темы: ЕфремовГенпрокуратураЛуценко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Ефремов
Актера Ефремова перевели из СИЗО в колонию: там сможет шить или печь
Ефремову сократили срок за смертельное ДТП
"Семейные" дела. Наказаны ли и как живут соратники Януковича
Последние новости
21:50
Харьков под ракетным ударом, в городе слышны взрывы
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
Все новости...
Реклама: