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Депутат Фельдман спас группу "Воля народа"

Пятница, 4 ноября 2016, 10:38

Спикер ВР Андрей Парубий объявил о вхождении в группу Воля народа внефракционного депутата Александра Фельдмана.

Об этом Парубий объявил в пятницу, зачитывая объявления.

Кроме того, Парубий объявил, что из этой же группы вышел депутат Юрий Шаполвалов.

Ранее о намерении выйти из группы объявил и депутат Александр Онищенко, однако его заявление пока не зачитывали.

Таким образом, официально, пока не объявлено заявление Онищенко, группа насчитывает 19 человек - минимальное количество депутатов, необходимое для существования группы.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Верховная Рада
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