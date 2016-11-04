Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман витиевато рассказал, где возьмет деньги на повышение "минималки"

Пятница, 4 ноября 2016, 10:40

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что в бюджете есть средства для повышения минимальной зарплаты с нового года – и это не приведет к инфляции.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос о том, где правительство планирует взять средства на повышение минимальной зарплаты.

"Правительство абсолютно профессионально подошло к вопросу увеличения минимальной зарплаты с 1 600 гривен до 3 200 гривен. И это только первый шаг. И этот шаг произойдет за счет справедливой оценки работы работников, за счет детенизации, за счет справедливости, которую мы восстанавливаем, учитывая экономическую ситуацию в стране и возможности государственного бюджета", – сказал Гройсман.

"Начинают людей пугать станками, печатанием денег и все такое – я хочу еще раз заверить: решение о повышении зарплаты до 3 200 гривен абсолютно сбалансировано и не требует никаких станков, печатания денег – и не приведет к какому-либо непланового развития инфляции в нашей стране", – заявил он.

"Мы впервые за много лет принимаем решение, которое позволит приравнять минимальную заработную плату от 3 200 гривен к реальному прожиточному минимуму. И это шаг, который мы делаем для преодоления бедности в нашей стране. Хватит (довольно – ред.) людям жить на копейки", – отметил премьер.

"Деньги эти – я ответственно заявляю – в экономике есть, и никакого давления на разные сектора не произойдет", – подчеркнул он.

Гройсман отметил, что в Украине – одна из самых низких "минималок" среди стран постсоветского пространства. "Мы должны этот вопрос исправить и исправим", – заверил он.

Премьер напомнил, что с 1 декабря власти также повышают минимальную пенсию.

"Следующий наш шаг – мы работаем над созданием системы справедливого пенсионного обеспечения. И мы это сделаем", – заявил он.

"Уважаемые коллеги, народные депутаты, политики, не пугайте людей, на заводите их в состояние безысходности. Когда вы говорите о том, что здесь повысят зарплату, а завтра будет инфляция… Не будет! Ситуация будет абсолютно контролируемой", – призвал Гройсман.

"А тот, кто говорит о том, что это приведет к негативным последствиям – потом пусть выйдет на эту трибуну, когда люди начнут получать реальную зарплату, и извинится перед народом. Хватит пугать тем, чего не существует", – добавил он.

Премьер также заверил, что есть достаточно инструментов для того, чтобы "обеспечить экономический рост". И надеется на поддержку парламента.

"Сегодня люди начинают восстанавливать производство в Украине. Хватит быть сырьевым придатком других стран… Должны производить национальный продукт в Украине, должны создавать здесь добавленную стоимость – люди должны получать работу и нормальную зарплату", – сказал он.

Алена Рощенко, УП

Темы: зарплатыбюджетГройсман
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
зарплаты
Рада приняла закон о доплатах военным
С начала войны у 4 из 10 украинцев уменьшились доходы - опрос
Силовики просят Раду отложить рассмотрение постановления о 30 тысячах для военных
Последние новости
21:50
Харьков под ракетным ударом, в городе слышны взрывы
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
Все новости...
Реклама: