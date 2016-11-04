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ГПУ хочет отсрочить передачу дел Госбюро расследований

Пятница, 4 ноября 2016, 11:35

Генеральная прокуратура инициирует предоставление ей права расследовать подследственные Государственному бюро расследований уголовные производства до 20 ноября 2019 года.

Об этом в ходе круглого стола сказала заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская, передают в пятницу "Українські новини".

Она отметила, что согласно вступившему в силу 20 ноября 2012 года новому Уголовному процессуальному кодексу Генпрокуратура должна передать функцию следствия Госбюро расследований до 20 ноября 2017 года.

Стрижевская считает, что ГБР не сможет до этого срока в полной мере начать свою деятельность, и передача таких полномочий от Генпрокуратуры является нецелесообразной.

В связи с этим Генпрокуратура разработала законопроект, которым предусмотрено продление срока осуществления ею функций следствия.

"Предлагается продлить действие отдельных положений до 20 ноября 2019 года", – сказала замгенпрокурора.

Кроме того, законопроектом предлагается усовершенствовать процедуру заочного уголовного производства.

По словам Стрижевской, действующий закон о заочном производстве имеет ряд неточностей, которые осложняют его применение на практике.

Темы: Генпрокуратура
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