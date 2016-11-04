Лещенко просит НАЗК проверить, есть ли у Порошенко вилла в Испании

Народный депутат Сергей Лещенко просит НАЗК проверить декларацию. президента Петра Порошенко, который якобы не задекларировал дом в Испании и дорогие произведения искусства.

Соответствующий запрос Лещенко как народного депутата во время заседания Рады зачитала первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"Сергея Лещенко (запрос – УП) к председателя Нацагентства Украины по предотвращению коррупции относительно возможного уклонения президента Украины Петра Порошенко от декларирования драгоценных произведений искусства и объектов недвижимости в Испании", - зачитала Геращенко.

Еще один запрос Лещенко был адресован генпрокурору "относительно якобы незаконного завладения Житомирской кондитерской фабрикой" группой лиц, организованной народным депутатом Сергеем Пашинским.

Как известно, ранее Лещенко заявлял, что Порошенко владеет виллой в Испании и дорогими произведениями искусства, которые не указал в декларации.

В частности ранее УП писала, что Петра Порошенко заметили без охраны на отдыхе в Испании 8 марта 2016 года.

Эта вилла принадлеждит Порошенко? фото уп

По информации УП, полученной из достоверных источников, у Петра Порошенко есть вилла в испанском городе Марбелья, которая была куплена им еще до президентства.

Украинская правда